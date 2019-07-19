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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 19:45

di - 19 Luglio 2019 - 19:45

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VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’;
SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; STESSA SITUAZIONE SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE SUL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA ROMA NAPOLI ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA COLLEFERRO E ANAGNI;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA;
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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