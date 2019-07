Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’;

SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA SI PROCEDE A RILENTO TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA; STESSA SITUAZIONE SULLA A1 MILANO NAPOLI DOVE AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE SUL TRATTO INTERESSATO; PROSEGUENDO SULLA ROMA NAPOLI ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA COLLEFERRO E ANAGNI;

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA, PIU’ AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA;

SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E' TUTTO

