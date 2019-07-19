Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’;
LE MAGGIORI CRITICITA’ SI SEGNALANO SULLA A1 MILANO NAPOLI, AL MOMENTO RESTANO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA ROMA TERAMO E SAN CESAREO IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE;
VA MIGLIORANDO, INVECE, LA SITUAZIONE SULLA A12: PERMANGONO LIEVI RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO ANCORA DISAGI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, CON CODE A TRATTI A PARTIRE DAL RACCORDO FINO AD APRILIA IN DIREZIONE DI LATINA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON W END E BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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