Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 07:30

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PER I CANTIERI ATTIVI SULLA VIA OSTIENSE DOVE PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA SINO AL 7 AGOSTO IL TRATTO SARA’ CHIUSO TUTTO IL GIORNO

DALL’8 AGOSTO E SINO AL TERMINE DEI LAVORI, LE CHIUSURE SCATTERANNO NELLA FASCIA ORARIA 9.30-16.30.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDANO CHE OGGI SULLA ROMA – LIDO IL SERVIZIO È SOSPESO DALLE 21:30 PER INTEVENTI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI TRA LE STAZIONI DI ACILIA E COLOMBO, SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA METRO C, CI SONO I LAVORDI DI PROLUNGAMENTO NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-COLOSSEO. ULTIME CORSE DA PANTANO ORE 20.30 E DA SAN GIOVANNI ORE 21. DOPO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI

