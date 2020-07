Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2020 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO

CODE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E VILLAGGIO DEL FANCIULLO NEI DUE SENSI

RALLENTAMENTI E CODE SULLA SP601 VIA LITORANEA TRA IL SECONDO CANCELLO E IL LIDO DI CINCINNATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI TOR SAN LORENZO IN DIREZIONE COLLE ROMITO

A LATINA SULLA STRADA DEL LUNGOMARE RALLENTAMENTI TRA CAPO PORTIERE E RIO MARTINO NELLE DUE DIREZIONI

CODE SULLA PONTINA A PORTO BADINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA FLACCA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA PIANA DI SANT’AGOSTINO, PORTO SALVO E FORMIA

SULL’APPIA CODE TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO NEI DUE SENSI

SEMPRE SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI FONDI E ITRI

CODE SULLA VIA DOMIZIANA IN ZONA SAN PIETRO IN DIREZIONE FORMIA

