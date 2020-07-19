Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2020 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
CODE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA E VILLAGGIO DEL FANCIULLO NEI DUE SENSI
RALLENTAMENTI E CODE SULLA SP601 VIA LITORANEA TRA IL SECONDO CANCELLO E IL LIDO DI CINCINNATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI TOR SAN LORENZO IN DIREZIONE COLLE ROMITO
A LATINA SULLA STRADA DEL LUNGOMARE RALLENTAMENTI TRA CAPO PORTIERE E RIO MARTINO NELLE DUE DIREZIONI
CODE SULLA PONTINA A PORTO BADINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA FLACCA RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA PIANA DI SANT’AGOSTINO, PORTO SALVO E FORMIA
SULL’APPIA CODE TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO NEI DUE SENSI
SEMPRE SULL’APPIA CODE NEI PRESSI DI FONDI E ITRI
CODE SULLA VIA DOMIZIANA IN ZONA SAN PIETRO IN DIREZIONE FORMIA
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBLITA’ AL MOMENTO È TUTTO CI SALUTIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral