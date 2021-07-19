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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2021 ore 19:45

di - 19 Luglio 2021 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2021 ORE 19.20 ALESSIO CONTI
    DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DA ROMA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TUSCOLANA E TIBURTINA
    MENTRE IN INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE TRA L’A24 ROMA TERAMO E L’APPIA
    QUESTE LE CAUSE ANCHE DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVETROVIAMO CODE DA TORRENOVA VERSO ROMA
    SULLA FLAMINIA VERSO ROMA PER LAVORI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE DEL CIMITERO FLAMINIO
    IN USCITA DA ROMA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA,
    TRA IL BIVIO DI PRATICA DI MARE E POMEZIA NORD VERSO LATINA. PROSEGUENDO SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI BORGO MONTELLO
    MOLTO TRAFFICATE ANCHE LA NETTUNENSE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI E
    SUL LITORALE SUD DI ROMA LA PROVINCIALE LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI
    INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO,
    ANCORA RIMODULATE LE PARTENZE SULLA FERROVIA ROMA LIDO:
    PROSSIME SIA DA SAN PAOLO CHE DA COLOMBO ALLE ORE 19.35 E ALLE 20.00
    DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ
    Servizio fornito da Astral

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