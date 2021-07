Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 19 LUGLIO 2021 ORE 19.20 ALESSIO CONTI

INIZIAMO DA ROMA PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TUSCOLANA E TIBURTINA

MENTRE IN INTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE LUNGHE CODE TRA L’A24 ROMA TERAMO E L’APPIA

QUESTE LE CAUSE ANCHE DELLE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVETROVIAMO CODE DA TORRENOVA VERSO ROMA

SULLA FLAMINIA VERSO ROMA PER LAVORI CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE DEL CIMITERO FLAMINIO

IN USCITA DA ROMA CODE PER INCIDENTE SULLA PONTINA,

TRA IL BIVIO DI PRATICA DI MARE E POMEZIA NORD VERSO LATINA. PROSEGUENDO SEMPRE SULLA PONTINA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI BORGO MONTELLO

MOLTO TRAFFICATE ANCHE LA NETTUNENSE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI E

SUL LITORALE SUD DI ROMA LA PROVINCIALE LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI

INFINE IL TRASPORTO PUBBLICO,

ANCORA RIMODULATE LE PARTENZE SULLA FERROVIA ROMA LIDO:

PROSSIME SIA DA SAN PAOLO CHE DA COLOMBO ALLE ORE 19.35 E ALLE 20.00

