Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 19 AGOSTO 2019 ORE 09:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZONI
A FORMIA CODE SULL’APPIA E SULLA VIA DOMIZIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANARRA’ CHIUSA FINO AL 2 SETTEMBRE LA GALLERIA GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DEL FORO ITALICO PER LAVORI DI TRASFORMAZIONE A LED DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE. INOLTRE SONO CHIUSI TUTTI GLI INGRESSI, PREVISTI POSSIBILI RALLENTAMENTI SU VIA PINETA SACCHETTI E STRADE LIMITROFE
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL 19 AGOSTO PROSSIMO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ QUINDI INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA; SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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