Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 19 AGOSTO 2019 ORE 10:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SULL’A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO
CODE A TRATTI SULLA LITORANEA TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZONI
A FORMIA TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA E SULLA VIA DOMIZIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL 19 AGOSTO PROSSIMO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ QUINDI INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA; SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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