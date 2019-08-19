Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 19 AGOSTO 2019 ORE 11:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
SULL’A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO
SULL’AUTOSTRADA ROMA-TARQUINIA CODE PER MEZZO PESANTE IN AVARIA TRA CIVITAVECCHIA SUD E CIVITAVECCHIA NORD IN DIREZIONE TARQUINIA. SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO
TRAFFICO RALLENTATO SUL RACCORDO IN ESTERNA ALL’ATEZZA DELLA TUSCOLANA
SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NELLE DUE DIREZONI
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO,
PIU’ A SUD A FORMIA TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA E SULLA VIA DOMIZIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; FINO AL 19 AGOSTO PROSSIMO LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ QUINDI INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA; SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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