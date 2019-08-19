Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 19 AGOSTO 2019 ORE 12:20 ALESSANDRO CECATI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE
SULL’A24 ROMA-TERAMO PERMANGONO LE CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO,
PIU’ A SUD A FORMIA TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA E SULLA VIA DOMIZIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
DA ALESSANDRO CECATI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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