Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 19 AGOSTO 2019 ORE 12:20 ALESSANDRO CECATI

SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE

SULL’A24 ROMA-TERAMO PERMANGONO LE CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTO BADINO,

PIU’ A SUD A FORMIA TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA E SULLA VIA DOMIZIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

