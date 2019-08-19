Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 19 AGOSTO 2019 ORE 15:20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SEMPRE SULL’A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TORNIMPARTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ QUINDI INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA; SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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