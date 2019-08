Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 19 AGOSTO 2019 ORE 16:20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA ARDEATINA E LAURENTINA

SULL’A24 ROMA-TERAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SEMPRE SULL’A24 CODE ALL’ALTEZZA DI TORNIMPARTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE SULLA FLACCA NEI PRESSI DELLA PIANA DI SANT’AGOSTINO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; PER TUTTA LA GIORNATA DI OGGI LA CIRCOLAZIONE RESTERÀ QUINDI INTERROTTA NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – OTTAVIANO E VICEVERSA; SERVIZIO REGOLARE INVECE TRA ANAGNINA E SAN GIOVANNI E TRA BATTISTINI E OTTAVIANO.

