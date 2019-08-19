Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 19 AGOSTO 2019 ORE 18:20 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO SUBITO DALLA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO CHIUSA PER FUMO A SEGUITO DI UN INCENDIO TRA IL KM 21 E IL KM 9 E 680 CI TROVIAMO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL PASSO DI FORCA D’ACERO
SULL’A24 ROMA-TERAMO CODE ALL’ALTEZZA DI TORNIMPARTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA VIA LITORANEA CODE A TRATTI TRA COLLE ROMITO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE SULLA FLACCA NEI PRESSI DELLA PIANA DI SANT’AGOSTINO
SEMPRE SULLA FLACCA RALLENTAMENTI E CODE TRA FORMIA E GAETA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
CODE SULL’APPIA E SULLA VIA DOMIZIANA NEI PRESSI DI FORMIA
E SULLA STESSA APPIA TRA SCAURI E MINTURNO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE SULLA MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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