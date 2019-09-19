Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E PONTINA IN DIREZIONE QUINDI ROMA – FIUMICINO.
MOLTO INTENSO ANCHE IL TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, SUL QUALE SEGNALIAMO CODE TRA RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA PONTINA DA CASTAGNETTA FINO A CASTEL DI DECIMA PER CHI VIAGGIA DI DIREZIONE DELLA CAPITALE
PASSIAMO SULLA NOMENTANA PER CHI SI MUOVE IN DIREZIONE DI ROMA SI STA IN CODA DA VIA DI SANTA LUCIA
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA VIA APPIA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER IL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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