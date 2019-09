Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 08:05 UMBERTO VERINI

INIZIAMO SUBITO DAL RACCORDO, DOVE IN INTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA CASILINA E PONTINA IN DIREZIONE QUINDI ROMA FIUMICINO MENTRE IN ESTERNA DIFFICOLTÀ PER TRA PISANA E OSTIENSE

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, SUL QUALE SEGNALIAMO CODE TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

CODE ANCHE SULLA VIA PONTINA DA POMEZIA E FINO A CASTEL DI DECIMA PER CHI VIAGGIA DI DIREZIONE DELLA CAPITALE

STESSA SITUAZIONE SULLA VIA NOMENTANA CON CODE TRA TOR LUPARA E SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE DI ROMA

TRAFFICO INTESO ANCHE SULLA VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E LA TENUTA SANTA COLOMBA IN DIREZIONE DI ROMA

CHIUDIAMO CON LA VIA APPIA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI CIAMPINO NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

