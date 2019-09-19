Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 10:20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO COL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LE USCITE BOCCEA E VIA DEL MARE IN ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA ED APPIA
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, SUL QUALE SI SEGNALANO CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
RICORDIAMO CHE DOMENICA 22 SETTEMBRE A CAUSA DELLA RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO NEL COMUNE DI PALESTRINA SARANNO PREVISTE NUMEROSE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE 8:30 DEL MATTINO E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI. PER TUTTE LE INFORMAZIONI DETTAGLIATE VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
CHIUDIAMO CON IL CALCIO, STASERA ALLE 21 È IN PROGRAMMA IL MATCH VALEVOLE PER IL PRIMO TURNO DI EUROPA LEAGUE TRA LA ROMA E L’ISTANBUL BASAKSEHIR, ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA FORO ITALICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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