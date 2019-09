Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 11:20 UMBERTO VERINI

INIZIAMO COL RACCORDO, LE CONSEGUENZE DI UN INCIDENTE PROVOCANO CODE TRA LE USCITE BOCCEA E VIA DEL MARE IN ESTERNA

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO, SUL QUALE SI SEGNALANO CODE TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

DISAGI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA MALBORGHETTO ED IL CIMITERO FLAMINIO IN DIREZIONE ROMA

RAMMENTIAMO CHE DOMENICA 22 NEL COMUNE DI PALESTRINA A CAUSA DELLA RIMOZIONE DI UN CONGEGNO BELLICO INESPLOSO È STATO PIANIFICATO UN PIANO DI EVACUZIONE. LE NUMEROSE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE SARANNO GESTITE DA ASTRAL S.P.A TRA LE 7:00 DEL MATTINO E FINO AL TERMINE DELLE OPERAZIONI. TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’EVENTO SONO CONSULTABILI SUL IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

E CHIUDIAMO CON IL CALCIO, STASERA ALLE 21 È IN PROGRAMMA IL MATCH TRA LA ROMA E L’ISTANBUL BASAKSEHIR, ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA STADIO OLIMPICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI IN TUTTA LA ZONA.

