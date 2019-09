Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E LAURENTINA E PIÙ AVANTI TRA APPIA E TUSCOLANA.

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.

RICORDIAMO LA CHIUSURA DI VIA POLENSE A SEGUITO DI UNA FRANA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI LUNGHEZZINA E FOSSO SAN GIULIANO; DEVIATE LINEE BUS 508, C9 E 042.

INFINE, VI INFORMIAMO CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE 14.00, SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900. RESTERANNO CHIUSE ANCHE DIVERSE VIE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI ZAGAROLO E PALESTRINA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS COTRAL DELLA ZONA INTERESSATA. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral