Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE A TRATTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E APPIA.

SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA, TRAFFICO RALLENTATO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

INFORMIAMO CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE 14.00, SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900. RESTERANNO CHIUSE ANCHE DIVERSE VIE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI ZAGAROLO E PALESTRINA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS COTRAL DELLA ZONA INTERESSATA. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

INFINE, LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO: L’INTERA GIORNATA DI OGGI, INFATTI, SARÀ CARATTERIZZATA DA PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE SU TUTTO IL LAZIO.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral