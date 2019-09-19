Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 17:05 ARIANNA CAROCCI
BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA REGIONE, UN ULTERIORE INVITO QUINDI A MODERARE LA VELOCITÀ E A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE.
ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, INIZIANDO DALLA A1 ROMA NAPOLI
RALLENTAMENTI TRA L’INNESTO CON LA A24 ROMA TERAMO E ANAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA; IN INTERNA SI STA IN CODA TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
SERVIZIO RALLENTATO SULLE LINEE FL4 ROMA VELLETRI/ALBANO/FRASCATI E FL6 ROMA CASSINO A CAUSA DI UN GUASTO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE TRA CASILINA E CIAMPINO. IN ENTRAMBI I CASI I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 30 MINUTI.
INFINE, PER IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, DEVIATA LA LINEA TRAM 14 PER GUASTO TECNICO AD UN TRAM TRA PRENESTINA E TOGLIATTI; SULLA TRATTA INTERESSATA SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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