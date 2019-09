Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 17:45

VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 17:35 ARIANNA CAROCCI

POMERIGGIO CARATTERIZZATO DALLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO; PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA REGIONE, UN INVITO DUNQUE A MODERARE LA VELOCITÀ E A MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE.

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO, INIZIANDO DA

DALLA A1 ROMA NAPOLI

RALLENTAMENTI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E FERENTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO COLOMBO-ARDEATINA; IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

SI RALLENTA POI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA VERSO LATINA.

TRAFFICATA LA CASSIA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVA RIPRESA SULLE LINEE FL4 ROMA VELLETRI/ALBANO/FRASCATI E FL6 ROMA CASSINO, RISOLTO L’INCONVENIENTE TECNICO TRA CASILINA E CIAMPINO.

