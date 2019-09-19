Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 18:05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
POMERIGGIO COMPLICATO A CAUSA DELLE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TIBURTINA; IN INTERNA SI STA IN CODA TRA TRIONFALE E SALARIA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SI RALLENTA POI SULLA PONTINA TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE LATINA.
TRAFFICATA ANCHE LA COLOMBO, SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON UN NUOVO AGGIORNAMENTO
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