Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 18:45

VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 18:35 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E CENTRALE DEL LATTE, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO DIRAMAZIONE ROMA SUD-TIBURTINA. IN INTERNA CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E APPIA.

DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE INFATTI INCOLONNATI A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO, ANCHE PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SU QUEST’ULTIMO.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

E PROPRIO SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.

SI RALLENTA POI SULLA PONTINA TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E APRILIA VERSO LATINA.

QUALCHE PROBLEMA INFINE SULLA TIBURTINA, PER ALLAGAMENTO TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL SOTTOPASSO ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE TIVOLI.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI

Servizio fornito da Astral