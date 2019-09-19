Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 19:05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO
IN ESTERNA ABBIAMO ANCORA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E CENTRALE DEL LATTE, CON MAGGIORI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE NEL TRATTO APPIA-PRENESTINA. MOLTO TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA TRIONFALE E SALARIA, PROSEGUENDO SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO E PIÙ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA.
QUALCHE PROBLEMA ANCHE PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE EST FINO AL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.
TRAFFICO RALLENTATO POI SULLA ROMA FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
E PROPRIO SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA.
INFINE SULLA TIBURTINA, PER ALLAGAMENTO TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL SOTTOPASSO ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE TIVOLI.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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