Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 19:45

ANCORA MOLTO TRAFFICATO IL RACCORDO, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TIBURTINA. IN INTERNA CODE TRA CASSIA E SALARIA, A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO E PIÙ AVANTI INCOLONNAMENTI TRA ORENESTINA E APPIA.

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE TRA FIORENTINI E TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO, LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE E FINO AL RACCORDO.

RALLENTAMENTI SULLA ROMA FIUMICINO TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA.

RICORDIAMO CHE SULLA TIBURTINA, È TEMPORANEAMENTE CHIUSO IL SOTTOPASSO ALL’ALTEZZA DI VIALE DEL TECNOPOLO IN DIREZIONE TIVOLI CAUSA ALLAGAMENTO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO I COLLEGAMENTI DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 A FINE SERVIZIO.

E CONCLUDIAMO CON LO SPORT, QUESTA SERA ALLE 21 PRESSO LO STADIO OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR. ATTIVI, COME DI CONSUETO, DIVIETI DI SOSTA NELLA ZONA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

