Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 19 SETTEMBRE 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE SUL RACCORDO, IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LAURENTINA E APPIA E PIÙ AVANTI TRA PRENESTINA E CENTRALE DEL LATTE; IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA.

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

SULLA COLOMBO SI STA IN CODA TRA IL RACCORDO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA NAPOLI, SERVIZIO RALLENTATO PER GUASTO TECNICO NEI PRESSI DI SALONE; RITARDI FINO A 60 MINUTI.

SEMPRE IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI IN PROGRAMMA UNO SCIOPERO DI 24 ORE DEL PERSONALE COTRAL; A RISCHIO I COLLEGAMENTI DALLE 8:30 ALLE 17:00 E DALLE 20:00 A FINE SERVIZIO.

E PASSIAMO ALLO SPORT, QUESTA SERA ALLE 21 PRESSO LO STADIO OLIMPICO INCONTRO DI CALCIO ROMA-ISTANBUL BASAKSEHIR. ATTIVI, COME DI CONSUETO, DIVIETI DI SOSTA NELL’AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

INFINE, RICORDIAMO CHE PER OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN ORDIGNO BELLICO, DOMENICA 22 SETTEMBRE, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE 14.00, SARÀ CHIUSA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE LA STRADA REGIONALE DI FIUGGI, TRA IL KM 67+750 ED IL KM 71+900. RESTERANNO CHIUSE ANCHE DIVERSE VIE ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI DI ZAGAROLO E PALESTRINA. INOLTRE, ATTIVE DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS COTRAL DELLA ZONA INTERESSATA. MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

PER OGGI È TUTTO, DA ARIANNA CAROCCI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ

