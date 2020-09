Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2020 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA; NEI PRESSI DELL’APPIA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEI LAGHI, CON INCOLONNAMENTI TRA VIA DOGANALE E LA STESSA APPIA NELLE DUE DIREZIONI; RESTANDO SULLE CONSOLARI CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E PANTANO SEMPRE NEI DUE SENSI; CI SPOSTIAMO INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA PINDARO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DEL CENTRO;

IN CHIUSURA, CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE ANCHE ALL’APERTO E IN PROSSIMITA’ DEI LUOGHI PUBBLICI, A PARTIRE DALLE ORE 18:00 E FINO ALLE 06:00 DEL MATTINO.

