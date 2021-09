Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2021 ORE 7.20 ALESSIO CONTI

APRIAMO CON LA CHIUSURA DELLA STRADA PROVINCIALE CIMINA A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 22+800 IN USCITA DA RONCIGLIONE.

SULLA A 24 PER MATERIALI DISPERSI A CAUSA DI INCIDENTE CI SONO RALLENTAMENTI TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO. PRESTARE ATTENZIONE ALLA GUIDA.

CI SPOSTIAMO A ROMA SUL RACCORDO ANULARE, ANCHE QUI INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA POCO DOPO L’USCITA TRIONFALE. UNA VETTURA FERMA IN CORSIA DI SORPASSO.

RESTIAMO NELLA CAPITALE, OGGI APPUNTAMENTO CON LA MARATONA DI ROMA, IL PERCORSO SI SNODERÀ LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO IN PARTICOLARE NEI QUARTIERI DI FLAMINIO, PARIOLI, DELLA VITTORIA, OSTIENSE E PORTUENSE;

SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI, PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS; PER TUTTI I DETTAGLI A RIGUARDO POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

CHIUDIAMO CON IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO, PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN RESIDUATO BELLICO.

OGGI DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 12:40, IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO TRA FARA SABINA E ROMA TIBURTINA .

L’ORARIO PREVISTO PER IL TERMINE DELLE ATTIVITÀ POTREBBE ESSERE ANTICIPATO O POSTICIPATO IN BASE ALL’EFFETTIVO COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI PROGRAMMATE. VARIAZIONI, CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI CON BUS PER I TRENI REGIONALI.

