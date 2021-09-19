Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2021 ore 08:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2021 ORE 8.20 ALESSIO CONTI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA PROVINCIA DI VITERBO, RIAPERTA AL TRANSITO LA PROVINCIALE CIMINA. CONCLUSE LE OPERAZIONI DI PULIZIA DELLA STRADA A CURA DI ASTRAL A SEGUITO DI INCIDENTE AL KM 22+800 IN USCITA DA RONCIGLIONE.
RIMOSSO L’INCIDENTE ANCHE SULL’ A24
TRAFFICO SCORREVOLE TRA CARSOLI ORICOLA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO.
CI SPOSTIAMO NELLA CAPITALE, OGGI APPUNTAMENTO CON LA MARATONA DI ROMA, IL PERCORSO SI SNODERÀ LUNGO LE STRADE DEL CENTRO STORICO IN PARTICOLARE NEI QUARTIERI DI FLAMINIO, PARIOLI, DELLA VITTORIA, OSTIENSE E PORTUENSE;
SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI, PREVISTE CHIUSURE AL TRAFFICO E DEVIAZIONI PER LE LINEE BUS; PER TUTTI I DETTAGLI A RIGUARDO POTETE CONSULTARE IL SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
QUESTA MATTINA OPERAZIONE DI RIMOZIONE DI UN RITROVATO BELLICO A MONTEROTONDO IN VIA GALVANI. INIZIATE LE OPERAZIONI DI EVACUAZIONE DELLA POPOLAZIONE.
DALLE 9.45 SCATTERANNO LE CHIUSURE AL TRANSITO DELLE VIE INTERESSATE DELLA ZONA INDUSTRIALE, VIA SALARIA E IL CENTRO ABITATO TRA VIA NOMENTANA E VIA ANIENE.
PER EFFETTO, SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO,
DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 12:40, IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO TRA FARA SABINA E ROMA TIBURTINA .
VARIAZIONI, CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI CON BUS PER I TRENI REGIONALI.
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI
Servizio fornito da Astral