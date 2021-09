Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2021 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON

LA NOTIZIA SULLE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DI UN RITROVATO BELLICO A MONTEROTONDO IN VIA GALVANI

SONO CHIUSE AL TRANSITO ALCUNE VIE DELLA ZONA INDUSTRIALE E DEL CENTRO ABITATO TRA VIA NOMENTANA E VIA ANIENE.

E’ CHIUSA ANCHE VIA SALARIA TRA VIA VALLE RICCA E VIA SAN MARTINO CON IL TRAFFICO CHE VERRÀ DEVIATO SUL POSTO,

IN ALTERNATIVA POSSIBILE BYPASSARE IL TRATTO ANCHE CON LA BRETELLA IN LOCALITÀ TRAVERSA DEL GRILLO, E PROSEGUIRE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E USARE LO SVINCOLO SETTEBAGNI

PER EFFETTO, SULLA LINEA FL1 ORTE-ROMA-FIUMICINO AEROPORTO,

DALLE ORE 10:30 ALLE ORE 12:40, IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO TRA FARA SABINA E ROMA TIBURTINA .

VARIAZIONI, CANCELLAZIONI E SOSTITUZIONI CON BUS PER I TRENI REGIONALI.

LE CORSE COTRAL ROMA-RIETI (A/R) PERCORRONO TUTTE L’AUTOSTRADA. LE CORSE DA/PER MONTEROTONDO FANNO CAPOLINEA A MONTEROTONDO IN VIA UNIONE ZONA STADIO.

PASSIAMO ALLA VIABILITA

SULLA A24 ROMA TERMAO CI SONO CODE NEL TRATTO TRA VICOVARO MANDELA E CARSOLI ORICOLA PER LAVORI. NEL TRATTO È ATTIVO LO SCAMBIO DI CARREGGIATA

TRAFFICO INTENSO A ROMA SULLA CASSIA VEIENTANA DAL RACCORDO ANULARE A CASTEL DE CEVERI VERSO VITERBO

SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA

SEMPRE NELLA CAPITALE, IN CORSO LA MARATONA DI ROMA,

SUL FRONTE DEI TRASPORTI, DEVIAZIONI ALLE LINEE DI BUS E TRAM. AL MOMENTO E’ CHIUSA LA FERMATA COLOSSEO PER LE METRO B E B1

DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIÙ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI

Servizio fornito da Astral