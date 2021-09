Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2021 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2021 ORE 16.20 GINA PANDOLFO

BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 580, TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIONE ROMA

ALTRO INCIDENTE, SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI, TRA FROSINONE E CEPRANO, VERSO NAPOLI, AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA VIABILITA’, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE

PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ROMA-TERAMO CODE, PER LAVORI IN CORSO, TRA CARSOLI-ORICOLA E VICOVARO-MANDELA, IN DIREZIONE ROMA

CI SPOSTIAMO ORA SULLA STATALE 699 ABBAZIA DI FOSSANOVA, RESTA CHIUSA LA STRADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER UN INCIDENTE AL KM 5+300, L’AREA RICADE NEL COMUNE DI SONNINO

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

DEBUTTA DOMANI LA LINEA 060 CHE COLLEGA

LA STAZIONE LIDO CENTRO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO E L’AEROPORTO DI FIUMICINO,

IL DETTAGLIO DELLE CORSE: TUTTI I GIORNI DALLE ORE 04.30 ALLA MEZZANOTTE

IN CHIUSURA GLI EVENTI

LA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ DAL 16 AL 22 SETTEMBRE

AL CENTRO IL TEMA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE. TANTE LE INZIATIVE IN CALENDARIO.

OGGI, IN DIVERSE CITTÀ DEL MONDO LE DONNE SI UNISCONO NELLA FANCY WOMEN BIKE RIDE PER CHIEDERE VISIBILITÀ, DIVERTIRSI E ISPIRARE ALTRE DONNE A SCEGLIERE IL MEZZO PIÙ SIMPATICO DEL MONDO, LA BICICLETTA.

ANCHE LE DONNE CAPITOLINE PARTECIPANO ALLA

“ROMA FANCY WOMEN BIKE RIDE”,

L’APPUNTAMENTO E’ ALLE ORE 17.00, CON PARTENZA DA PIAZZA DI SPAGNA

E’ TUTTO.

DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI

Servizio fornito da Astral