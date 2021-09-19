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Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2021 ore 16:30

di - 19 Settembre 2021 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2021 ORE 16.20 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 ROMA-NAPOLI, RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO AL KM 580, TRA VALMONTONE E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN DIREZIONE ROMA
    ALTRO INCIDENTE, SEMPRE SULLA ROMA-NAPOLI, TRA FROSINONE E CEPRANO, VERSO NAPOLI, AL MOMENTO NON CI SONO RICADUTE SULLA VIABILITA’, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE
    PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ROMA-TERAMO CODE, PER LAVORI IN CORSO, TRA CARSOLI-ORICOLA E VICOVARO-MANDELA, IN DIREZIONE ROMA
    CI SPOSTIAMO ORA SULLA STATALE 699 ABBAZIA DI FOSSANOVA, RESTA CHIUSA LA STRADA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER UN INCIDENTE AL KM 5+300, L’AREA RICADE NEL COMUNE DI SONNINO
    NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO
    DEBUTTA DOMANI LA LINEA 060 CHE COLLEGA
    LA STAZIONE LIDO CENTRO DELLA FERROVIA ROMA-LIDO E L’AEROPORTO DI FIUMICINO,
    IL DETTAGLIO DELLE CORSE: TUTTI I GIORNI DALLE ORE 04.30 ALLA MEZZANOTTE
    IN CHIUSURA GLI EVENTI
    LA SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITA’ DAL 16 AL 22 SETTEMBRE
    AL CENTRO IL TEMA DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE. TANTE LE INZIATIVE IN CALENDARIO.
    OGGI, IN DIVERSE CITTÀ DEL MONDO LE DONNE SI UNISCONO NELLA FANCY WOMEN BIKE RIDE PER CHIEDERE VISIBILITÀ, DIVERTIRSI E ISPIRARE ALTRE DONNE A SCEGLIERE IL MEZZO PIÙ SIMPATICO DEL MONDO, LA BICICLETTA.
    ANCHE LE DONNE CAPITOLINE PARTECIPANO ALLA
    “ROMA FANCY WOMEN BIKE RIDE”,
    L’APPUNTAMENTO E’ ALLE ORE 17.00, CON PARTENZA DA PIAZZA DI SPAGNA
    E’ TUTTO.
    DA ASTRAL INFOMOBILITA’ GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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