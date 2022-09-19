Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2022 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2022 ORE 09.35 SARA SPANO’
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA VIA PORTUENSE E LA VIA DEL MARE STESSA SITUAZIONE PROSEGUENDO PIU AVANTI TRA VIA CASILINA E L’A24 ROMA TERAMO
NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE TRA VIA CASILINA E VIA APPIA CAUSATE ANCHE DA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA ANAGNINA
SUL TRATTO DELLA A24 CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
ORA LE CONSOLARI
SU VIA CASSIA CODE A TRTATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE
MENTRE SULLA CASSIA BIS, PER LAVORI CI SONO INCOLONNAMENTI
TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
CODE MA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.
SU VIA PONTINA SEMPRE PER LAVORI CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER UN INCIDENTE TRA L’INFERNETTO E VITINIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral