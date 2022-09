Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2022 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2022 ORE 09.35 SARA SPANO’

PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA VIA PORTUENSE E LA VIA DEL MARE STESSA SITUAZIONE PROSEGUENDO PIU AVANTI TRA VIA CASILINA E L’A24 ROMA TERAMO

NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE TRA VIA CASILINA E VIA APPIA CAUSATE ANCHE DA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA ANAGNINA

SUL TRATTO DELLA A24 CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO

ORA LE CONSOLARI

SU VIA CASSIA CODE A TRTATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE

MENTRE SULLA CASSIA BIS, PER LAVORI CI SONO INCOLONNAMENTI

TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

CODE MA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.

SU VIA PONTINA SEMPRE PER LAVORI CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA

INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER UN INCIDENTE TRA L’INFERNETTO E VITINIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO

