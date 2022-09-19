Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2022 ore 09:45

di - 19 Settembre 2022 - 9:45

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    VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2022 ORE 09.35 SARA SPANO’
    UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
    IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA VIA PORTUENSE E LA VIA DEL MARE STESSA SITUAZIONE PROSEGUENDO PIU AVANTI TRA VIA CASILINA E L’A24 ROMA TERAMO
    NEL SENSO OPPOSTO IN INTERNA CODE TRA VIA CASILINA E VIA APPIA CAUSATE ANCHE DA UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA ANAGNINA
    SUL TRATTO DELLA A24 CODE A PARTIRE DAL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO
    ORA LE CONSOLARI
    SU VIA CASSIA CODE A TRTATTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE
    MENTRE SULLA CASSIA BIS, PER LAVORI CI SONO INCOLONNAMENTI
    TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    CODE MA PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SU VIA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI.
    SU VIA PONTINA SEMPRE PER LAVORI CODE TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA
    INFINE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE PER UN INCIDENTE TRA L’INFERNETTO E VITINIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO
    DA SARA SPANO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
    Servizio fornito da Astral

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