Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2022 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2022 ORE 17,20 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA E FLAMINIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PERCORRENDO LA STRADA STATALE FLAMINIA PER UN CANTIERE ATTIVO LUNGHE CODE TRA RIANO E CASTEL NUOVO DI PORTO DIREZIONE MORLUPO
SEMPRE PER LAVORI, SULLA STATALE CASSIA BIS VEIENTANA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA VIA TRIONFALE DIREZIONE LA STORTA
PERCORRENDO VIA TIBURTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA
Servizio fornito da Astral