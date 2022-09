Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2022 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2022 ORE 18,35 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE

IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA FLAMINIA PER UN CANTIERE ATTIVO RALLENTAMENTI E CODE TRA COLLE DELLE ROSE E RIANO DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO

SULLA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSINIANA DIREZIONE VITERBO

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA

SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR

