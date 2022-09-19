Viabilità Roma Regione Lazio del 19-09-2022 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 19 SETTEMBRE 2022 ORE 18,35 CLAUDIO VELOCCIA
UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E ROMA TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA FLAMINIA PER UN CANTIERE ATTIVO RALLENTAMENTI E CODE TRA COLLE DELLE ROSE E RIANO DIREZIONE CASTELNUOVO DI PORTO
SULLA STATALE CASSIA BIS UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DELLA GIUSINIANA DIREZIONE VITERBO
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE DIREZIONE OSTIA
SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR
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