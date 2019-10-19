Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 19 OTTOBRE 2019 ORE 07.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTA LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
OGGI A RONCIGLIONE IN PROVINCIA DI VITERBO È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA DELLA PROTEZIONE CIVILE. VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DALLE 8 ALLE 21 IN PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
RAMMENTIAMO CHE OGGI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE, DALLE 16 I CONVOGLI NON EFFETTUERANNO LA FERMATA A SAN GIOVANNI SULLA LINEA A DELLA METRO. DAL 18 OTTOBRE INVECE È CHIUSA PER MANUTENZIONE LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA STESSA LINEA.
DA UMBERTO VERINI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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