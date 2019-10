Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 08:30

VIABILITÀ 19 OTTOBRE 2019 ORE 08.20 UMBERTO VERINI

DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON SI SEGNALANO AL MOMENTO DIFFICOLTA LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE

UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA VIA PALOMBARESE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DELL’INVIOLATA

SEGNALATA NEBBIA A BANCHI CON VISIBILITÀ DI 70 METRI ALL’ALTEZZA DEL NODO TRA LA A 24 ROMA – TERAMO E LA A 25 VALLE DEL SALTO – PESCARA. PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE.

NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI DI OGGI CHE INTERESSANO LA VIABILITÀ

INIZIAMO DA RONCIGLIONE IN PROVINCIA DI VITERBO DOVE È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA DEDICATA ALLA PROTEZIONE CIVILE. VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DALLE 8 ALLE 21 IN PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI

CI SPOSTIAMO A FROSINONE DOVE OGGI È IN PROGRAMMA UNA COMPETIZIONE CICLISTICA CHE PROVOCHERÀ DIVIETI DI TRANSITO AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI

PASSIAMO ALLA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO: SABATO 19 E DOMENICA 20 LA CIRCOLAZIONE È POTENZIATA PER L’EVENTO ALLA FIERA DI ROMA “MAKER FAIRE 2019”; FESTIVAL DEDICATO ALL’INNOVAZIONE E ALLE NUOVE TECNOLOGIE.

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO

RAMMENTIAMO CHE OGGI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE, DALLE 16 I CONVOGLI NON EFFETTUERANNO LA FERMATA SAN GIOVANNI SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, DEVIATE ANCHE NUMEROSE LINEE BUS. DAL 18 OTTOBRE INVECE È CHIUSA PER MANUTENZIONE LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA STESSA LINEA.

DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

