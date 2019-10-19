Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ 19 OTTOBRE 2019 ORE 09.20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA VIA APRILIANA E LOCALITÀ LA MADONNINA IN DIREZIONE DI ROMA
E DI NUOVO UN INCIDENTE CAUSA CODE SULLA VIA PALOMBARESE NEI DUE SENSI ALL’ALTEZZA DELL’INVIOLATA
NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI DI OGGI CHE INTERESSANO LA VIABILITÀ
INIZIAMO DA RONCIGLIONE IN PROVINCIA DI VITERBO DOVE È IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE NELL’AMBITO DELLA SETTIMANA DEDICATA ALLA PROTEZIONE CIVILE. VIGE IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DALLE 8 ALLE 21 IN PIAZZA PRINCIPE DI NAPOLI
CI SPOSTIAMO A FROSINONE DOVE OGGI È IN PROGRAMMA UNA COMPETIZIONE CICLISTICA CHE PROVOCHERÀ DIVIETI DI TRANSITO AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI
PASSIAMO ALLA LINEA FL1 ROMA-FIUMICINO AEROPORTO: SABATO 19 E DOMENICA 20 LA CIRCOLAZIONE È POTENZIATA PER L’EVENTO ALLA FIERA DI ROMA “MAKER FAIRE 2019”; FESTIVAL DEDICATO ALL’INNOVAZIONE E ALLE NUOVE TECNOLOGIE.
E CHIUDIAMO CON LA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE, DALLE 16 I CONVOGLI NON EFFETTUERANNO LA FERMATA SAN GIOVANNI, DEVIATE ANCHE NUMEROSE LINEE BUS. DAL 18 DI OTTOBRE INVECE È CHIUSA PER MANUTENZIONE LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA STESSA LINEA.
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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