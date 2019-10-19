Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 19 OTTOBRE 2019 ORE 10.20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI
SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO DALL’AUTOSTRADA A VIA DELLA RESISTENZA NEI DUE SENSI
PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE, DALLE 16 I CONVOGLI NON EFFETTUERANNO LA FERMATA SAN GIOVANNI, DEVIATE ANCHE NUMEROSE LINEE BUS. DAL 18 DI OTTOBRE INVECE È CHIUSA PER MANUTENZIONE LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA STESSA LINEA.
SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ ROMA – FIRENZE DISAGI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO TRA SETTEBAGNI E CAPENA CON I CONVOGLI CHE VIAGGIANO CON RITARDI DI TRENTA MINUTI
NUMEROSE LE MANIFESTAZIONI DI OGGI CHE INTERESSANO LA VIABILITÀ
A FROSINONE È IN PROGRAMMA UNA COMPETIZIONE CICLISTICA CHE PROVOCHERÀ DIVIETI DI TRANSITO AL PASSAGGIO DEGLI ATLETI
CHIUDIAMO CON IL CALCIO, OGGI ALLE 15 È IN PROGRAMMA IL MATCH VALEVOLE PER L’OTTAVA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A TRA LAZIO E ATALANTA. ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA STADIO OLIMPICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI IN TUTTA LA ZONA
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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