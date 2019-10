Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 19 OTTOBRE 2019 ORE 12.20 UMBERTO VERINI

DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA APPIA E ROMANINA

UN INCIDENTE SULLA ROMA – FIUMICINO CAUSA DISAGI TRA VIA ISACCO NEWTON E L’ANSA DEL TEVERE IN DIREZIONE DI FIUMICINO

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI

SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO TRA VIA TRIESTE E LA VIA MAREMMANA

PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE, DALLE 16 I CONVOGLI NON EFFETTUERANNO LA FERMATA SAN GIOVANNI, DEVIATE ANCHE NUMEROSE LINEE BUS. DAL 18 DI OTTOBRE INVECE È CHIUSA PER MANUTENZIONE LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA STESSA LINEA.

CHIUDIAMO COL CALCIO, OGGI ALLE 15 È IN PROGRAMMA IL MATCH VALEVOLE PER L’OTTAVA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A TRA LAZIO E ATALANTA. ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA STADIO OLIMPICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI IN TUTTA LA ZONA

DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

