Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 13:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 19 OTTOBRE 2019 ORE 13.20 UMBERTO VERINI
DI NUOVO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ULTIMO APPUNTAMENTO DEL MATTINO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA
QUALCHE DISAGIO ANCHE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI
SULLA CASILINA CODE ALL’ALTEZZA DI SAN CESAREO TRA VIA TRIESTE E LA VIA MAREMMANA
PASSIAMO ALLA METRO A SULLA QUALE OGGI A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE, DALLE 16 I CONVOGLI NON EFFETTUERANNO LA FERMATA SAN GIOVANNI, DEVIATE ANCHE NUMEROSE LINEE BUS. DAL 18 DI OTTOBRE INVECE È CHIUSA PER MANUTENZIONE LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI SULLA STESSA LINEA.
CHIUDIAMO COL CALCIO, OGGI ALLE 15 È IN PROGRAMMA IL MATCH VALEVOLE PER L’OTTAVA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A TRA LAZIO E ATALANTA. ATTIVI COME DI CONSUETO DIVIETI DI SOSTA IN ZONA STADIO OLIMPICO: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI AFFLUSSO E DEFLUSSO DEI TIFOSI IN TUTTA LA ZONA
DA UMBERTO VERINI AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral