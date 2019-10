Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE, DOVE NON SI

SEGNALANO PARTICOLARI CRITICITA’;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULLA SALARIA, TRA VILLA SPADA E IL RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA’;

RIGUARDO AGLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, PRESSO LA FIERA DI ROMA E’ IN CORSO IL “MAKER FAIRE”, MANIFESTAZIONE INTERAMENTE DEDICATA AGLI AMANTI DELLA TECNOLOGIA; PER FACILITARE L’AFFLUSSO DEI VISITATORI, OGGI E DOMANI POTENZIATO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA FL1 ORTE-ROMA- FIUMICINO AEROPORTO, CON CORSE STRAORDINARIE TRA ROMA E FIUMICINO AEROPORTO NELLE DUE DIREZIONI;

RESTANDO NELLA CAPITALE, ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI STA GIOCANDO LAZIO –ATALANTA, VALEVOLE PER L’8° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A: POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE IL DEFLUSSO DEI TIFOSI AL TERMINE DEL MATCH.



