Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO AL MOMENTO SONO CHIUSE LE STAZIONI MANZONI E SAN GIOVANNI, MENTRE LA LINEA C LIMITA IL SERVIZIO A LODI; RESTANDO NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, IN OCCASIONE DELL’EVENTO TECNOLOGICO “MAKER FAIRE” PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA, OGGI E DOMANI POTENZIATO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA FL1 ORTE-ROMA- FIUMICINO, CON CORSE STRAORDINARIE TRA ROMA E FIUMICINO AEROPORTO NELLE DUE DIREZIONI;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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