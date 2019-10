Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA A24 ROMA TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;

TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO AL MOMENTO SONO CHIUSE LE STAZIONI MANZONI E SAN GIOVANNI, MENTRE LA LINEA C LIMITA IL SERVIZIO A LODI; RESTANDO A ROMA, ALLO STADIO OLIMPICO SI E’ DA POCO CONCLUSO L’INCONTRO TRA LAZIO E ATALANTA, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

