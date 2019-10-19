Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 17:30
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VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 17:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
SULLA A24 ROMA TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO AL MOMENTO SONO CHIUSE LE STAZIONI MANZONI E SAN GIOVANNI, MENTRE LA LINEA C LIMITA IL SERVIZIO A LODI; RESTANDO A ROMA, ALLO STADIO OLIMPICO SI E’ DA POCO CONCLUSO L’INCONTRO TRA LAZIO E ATALANTA, POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE DURANTE LE FASI DI DEFLUSSO DEI TIFOSI NELL’AREA DELL’IMPIANTO SPORTIVO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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