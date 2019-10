Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 18:20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA VIA DEL MARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA RAMPA DI USCITA DAL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE OSTIA; RIPERCUSSIONI IN CARREGGIATA ESTERNA, CON INCOLONNAMENTI DALL’USCITA PER FIUMICINO; PROSEGUENDO IN ESTERNA ULTERIORI CODE SONO PRESENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, TRA FLAMINIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E APPIA;

A NORD DELLA CAPITALE TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, A PARTIRE DA CORSO FRANCIA FINO AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’; STESSA SITUAZIONE SULLA CASSIA, QUI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE IN CORSO AL MOMENTO SONO CHIUSE LE STAZIONI MANZONI E SAN GIOVANNI, MENTRE LA LINEA C LIMITA IL SERVIZIO A LODI;

