Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2019 ORE 19:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; RALLENTAMENTI ANCHE IN INTERNA, TRA NOMENTANA E ROMA TERAMO, PROSEGUENDO TRA PRENESTINA E APPIA;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA RIAPERTE LE STAZIONI MANZONI E SAN GIOVANNI, CHIUSE NEL POMERIGGIO A CAUSA DI UNA MANIFESTAZIONE; SEMPRE NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, IN OCCASIONE DELL’EVENTO TECNOLOGICO “MAKER FAIRE” PRESSO LA NUOVA FIERA DI ROMA, OGGI E DOMANI POTENZIATO IL SERVIZIO FERROVIARIO DELLA LINEA FL1 ORTE-ROMA- FIUMICINO, CON CORSE STRAORDINARIE TRA ROMA E FIUMICINO AEROPORTO NELLE DUE DIREZIONI;

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON W END E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

