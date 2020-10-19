Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2020 ORE 08:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,
SI STA INTENSIFICANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE
INIZIAMO DALLA SALARIA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE, SI SONO INTENSIFICATE LE CODE DA SETTEBAGNI A FIDENE IN DIREZIONE CENTRO CON RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE
RIMANENDO SUL RACCORDO, CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA IN INTERNA
IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA PRENESTINA ALLA NOMENTANA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, SI STA IN CODA ALL’ALEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA A TANGENZALE EST VERSO IL CENTRO
SI STA IN CODA ANCHE SULLA NOMENTANA, SULLA NOMENTANA BIS E SU VIA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
DISAGI ANCHE SU VIA APPIA DAL RACCORDO A SANTA MARIA DELLE MOLE VERSO ROMA
SR627 DELLA VANDRA: STRADA CHIUSA AL KM 30+000 NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO A CAUSA DI FRANA NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO
INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE IMPONE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.
PER ORA È TUTTO, UN SALUTO DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ.
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