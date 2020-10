Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2020 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO,

INIZIAMO DALLA A24 ROMA TERAMO CODE PER INCIDENTE IN COMPLANARE ALTEZZA SETTECAMINI IN DIREZIONE ROMA

SULLA PONTINA SI STA IN CODA PER INCIDENTE TRA APRILIA E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA E PIÙ AVANTI SEMPRE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA BORG PIAVE DIREZIONE LATINA

SULLA NOMENTANA LA STRADA È CHIUSA IN DIREZIONE ROMA DA VIA RINALDO D’AQUINO A VIA CESARINA CON RIPERCUSSIONI, SULLA NOMENTANA BIS E SU VIA PALOMBARESE ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA

SUL RACCORDO, SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DELLO SVINGOLO PER L’APPIA IN INTERNA

IN ESTERNA CODE ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD

CODE ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO PER INCIDENTE ALTEZZA VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

SULLA FLAMINIA SEGLIAMO UN INCIDENTE CHE GENERA CODE ALL’ALTEZZA VIA VIGNANELLO NEI DUE SENSI

RICORDIAMO CHE A CAUSA DI UNA FRANA LA SR627 DELLA VANDRA È CHIUSA AL KM 30+000 NEL COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO NELLE DUE DIREZIONI. ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE IMPONE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.

DA FEDERICO D LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO.

Servizio fornito da Astral