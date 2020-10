Viabilità Roma Regione Lazio del 19-10-2020 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 19 OTTOBRE 2020 ORE 19:35 VALERIA VERNINI

CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO,PERMANGONO DEI RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E APPIA IN INTERNA

SU VIA PONTINA PERMANGONO INCOLONNAMENTI A SEGUTIO DI INCIDENTE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA,COINVOLTI 5 VEICOLI DIREZIONE ROMA

PER LAVORI SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI OSTIA A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAFEDE

SU VIA APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO

TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI SCALE MOBILI E ASCENSORI, RIMANE CHIUSA LA STAZIONE CASTRO PRETORIO SULLA LINEA B DELLA METROPOLITANA; IN ALTERNATIVA POSSIBILE UTILIZZARE LA VICINA FERMATA TERMINI O LE LINEE DI SUPERFICIE CHE TRANSITANO NEI PRESSI DELLA STAZIONE.

INFINE, PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID19 RICORDIAMO IL RISPETTO DELL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO CHE IMPONE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA ANCHE ALL’APERTO.

