Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

SEMPRE IN DIREZIONE ROMA SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;

PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULL’APPIA, TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E IL RACCORDO, E SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO, E’ STATA SOPPRESSA LA CORSA DELL’UNITA’ VELOCE PONZA – FORMIA PREVISTA PER LE ORE 7.45.

