Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA L’USCITA PER LA CASSIA E LO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE EUR;
SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
CI SPOSTIAMO PIU’ A SUD PER SEGNALARE TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, A PARTIRE DA SANTA MARIA DELLE MOLE FINO AL RACCORDO, E SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, A CAUSA DI INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI MONTE SAN BIAGIO E PRIVERNO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA CON RITARDI FINO A 20 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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