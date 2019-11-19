Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 19 NOVEMBRE 2019 ORE 09.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE BUFALOTTA E TIBURTINA E TRA CASILINA E APPIA; PROBLEMI ANCHE IN ESTERNA, CON CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASSIA FINO ALLO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO; STESSA SITUAZIONE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR;
SEMPRE IN DIREZIONE DEL CENTRO SI PROCEDE A RILENTO SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, A PARTIRE DA VIA DI ACILIA FINO AL RACCORDO, E SULLA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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